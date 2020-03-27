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Распространение коронавируса нового типа

В Карелии в течение выходной недели не будет работать общественный транспорт

Кроме того, власти республики закроют до 5 апреля все бары, рестораны и места отдыха

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 марта. /ТАСС/. Власти Карелии распорядились приостановить работу всего общественного транспорта, кроме такси, с 29 марта по 4 апреля. Об этом в пятницу во время своего видеообращения сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

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В республике с 12 марта действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в регионе нет подтвержденных случаев заражения.

"С учетом изложенных рисков мы принимаем беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта, кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля", - сказал Парфенчиков.

Согласно списку новых принятых мер в Карелии, до 5 апреля в республике наложен полный запрет на работу всех торговых точек включая бары, рестораны, места отдыха и досуга. Исключение сделано только для продуктовых магазинов, а также для тех, кто торгует товарами первой необходимости, аптек и заправок. По словам Парфенчикова, для всех людей, которые продолжат работу на следующей неделе, будет организован транспорт.

Дополнительные ограничения

Помимо уже действующих ограничений глава Карелии рекомендовал работающим магазинам предоставить время с 9 до 11 утра ежедневно для посещения людьми старше 60 лет. "Мы рекомендуем гражданам старшего поколения в принципе не покидать места своего нахождения. Но в случае крайней необходимости я прошу лиц старшего возраста воспользоваться вот этим временем, торговые организации мы обязываем обеспечить этот режим, а всех остальных граждан младших возрастов я убедительно прошу воздержаться от посещения торговых организаций до 11 часов", - отметил Парфенчиков.

В Карелии также принято решение закрыть для посещения все места туристического показа и детские сады. Работодатели, которые продолжат работу на следующей неделе, должны предоставить отпуск сотрудникам, которым не с кем оставить своих детей, отметил глава республики.

"Указанные жесткие меры принимаются в целях предотвращения в республике эпидемии коронавирусной инфекции. Мы должны максимально использовать ближайшие девять дней для установления всех возможных источников инфекций, для прерывания цепочки ее распространения", - заявил Парфенчиков, еще раз напомнив всем гражданам, вернувшимся из-за рубежа, об обязанности соблюдать самостоятельно карантин и информировании о своем местоположении органы Минздрава. Он добавил, что нарушителей будут привлекать в ответственности правоохранительные органы.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияРаспространение коронавируса нового типа
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