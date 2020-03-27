В Новгородской области закроются все рестораны и непродуктовые магазины

ТАСС, 27 марта. Власти Новгородской области с 28 марта из-за угрозы распространения коронавируса закроют все рестораны и кафе, магазины бытовой техники, а также бани и солярии. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в пятницу в Facebook , заявил глава региона Андрей Никитин.

"Я принял решение ввести дополнительные ограничительные меры. С 28 марта должны быть закрыты все рестораны и кафе, кальянные и закусочные, магазины одежды и техники, салоны красоты, фитнес-клубы и бассейны, бани и солярии, кинотеатры. То есть все те места, где одновременно может находиться большое количество людей. Также будет остановлена работа кружков и секций", - сказал Никитин.

Он также добавил, что в регионе по-прежнему разрешена дистанционная торговля, а продуктовые магазины и аптеки, в том числе в торговых центрах, по словам Никитина, будут работать в привычном режиме.

"Важно понимать, что это не выходные. Это сделано для того, чтобы сдержать распространение вируса. Не нужно воспринимать эти дни как отдых в привычном понимании - в шумной компании, выездами на природу, посещением торговых центров, ресторанов или же массовых занятий спортом. Я призываю каждого из вас не делать этого. Останьтесь дома, с семьей, подумайте о своих близких", - добавил губернатор.