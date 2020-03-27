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Распространение коронавируса нового типа
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Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых

В частности, к комбинации лопинавир плюс ритонавир, а также рекомбинантным интерферонам бета-1b и альфа добавились хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Три препарата - умифеновир, ремдесивир, фавипиравир - проходят клинические испытания у пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирунсной инфекцией. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, опубликованных в пятницу на сайте министерства.

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"Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир. По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19", - говорится в документе.

Кроме того, в новой версии рекомендаций список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых был расширен. В частности, к комбинации лопинавир плюс ритонавир, а также рекомбинантным интерферонам бета-1b и альфа добавились хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб. Противовирусный препарат рибавирин был исключен из новой версии рекомендаций. "Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации", - поясняется в тексте.

Однако отмечается, что имеющихся на сегодняшний день сведений недостаточно для того, чтобы сделать однозначные вывод об эффективности препаратов. "В связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения", - следует из документа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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