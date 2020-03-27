База фотографий Великой Отечественной войны появится в свободном доступе

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Тысячи фотографий времен Великой Отечественной войны высокого качества станут основой новой электронной базы, которая появится на портале история.рф. Об этом журналистам в пятницу заявил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе посещения Музея Победы.

"Мы решили создать такой "тройственный союз": Росархив, ТАСС, который был крупнейшим фотосъемщиком в то время, и Российское военно-историческое общество, и на ресурсе история.рф создать первую в высоком качестве разрешения свободную фотографическую базу", - сказал он.

По его словам, на специализированных ресурсах размещены фотографии времен войны, однако их профессиональное использование нередко затруднено. "Вы можете на информационных ресурсах специализированных архивов посмотреть эти фотографии, но они там такие маленькие. Их можно посмотреть, но их нельзя распечатать, никак использовать, ни вывести на весь экран", - отметил он. Мединский подчеркнул, что в новой базе будет несколько тысяч фотографий, которые передадут "настоящую правду войны".

Председатель РВИО также сообщил, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время. По его словам, первый этап нового проекта планируется запустить в ближайшие несколько месяцев.

Вклад народа в Великую Победу

Мединский также осмотрел создаваемую экспозицию "Подвиг народа". Выставка разместится на площади более 3 тыс. кв. метров и будет включать свыше 7 тыс. экспонатов, а также современные мультимедийные комплексы.

"Эта экспозиция о том, как и чем жила наша страна во время войны. Мы фактически впервые в музейной практике рассказываем об этой стороне войны, когда народ, вся страна делали все, чтобы вооружить армию, накормить, одеть. Но в то же время страна жила практически полноценной жизнью, ученые делали открытия, творили деятели культуры. Эта история разделена на 14 пространств, которые помогают человеку погружаться в ту или иную ситуацию или тему", - рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Вход в экспозицию будет оформлен в виде стены Брестской крепости, которая 22 июня 1941 года приняла первый удар фашистов. Проходя по залам, посетители увидят сцены обороны крепости, деревню, подожженую карателями, сцену эвакуации в железнодорожный эшелон, кабинет Сталина, расхищение фашистами музейных ценностей, работу на тыловом заводе и другие картины войны. Завершается экспозиция сценой штурма Рейхстага, над которым через несколько мгновений будет реять Знамя Победы.

Театр в музейных залах

По словам Школьника, новая экспозиция послужит фоном для театральных представлений. "С осени мы планируем показывать спектакли в этих пространствах, это иверсивный театр, который мы решили назвать "Исторический театр Музея Победы". По выходным мы планируем делать сеансы для посетителей музея, которые с помощью театра будут погружаться в эту тему", - отметил Школьник.

Владимир Мединский отметил, что открытие новой экспозиции запланировано к Дню Победы. "Удалось создать реально креативную команду, которая по сути своей сделала экспозицию нового типа, экспозицию, которая будет интересна всем: от мала до велика, которая совмещает и архивную точность. В данном случае специалисты Российского военно-исторического общества и научные работники самых разных государственных институтов досконально каждый факт выверяют, и здесь есть элемент и кино, и театра, вовлечение каждого человека, погружение его в эту эпоху. Думаю, что это революционная экспозиция нового типа, и мы надеемся, что к 8 мая, как обещано, она будет открыта", - добавил председатель РВИО.