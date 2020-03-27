РПЦ не планирует обращаться в суд из-за запрета посещения храмов в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не собирается обращаться в суд из-за запрета посещения объектов религиозных организаций в Санкт-Петербурге во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля, введенного для профилактики коронавируса губернатором города Александром Бегловым. Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"Нарушены права граждан, нарушено право человека на свободу совести. Поэтому религиозные организации [Санкт-Петербургская митрополия и Московская патриархия] не будут обращаться [в суд или контрольные органы], во всяком случае, в настоящее время. Нарушено право человека, право гражданина, физическое лицо имеет право на обращение в суд", - сказала ТАСС игумения Ксения.

26 марта Беглов подписал постановление о новых мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции в период выходных дней с 28 марта по 5 апреля. Они, в частности, предусматривают запрет посещения физическими лицами объектов или территорий религиозных организаций, за исключением их священнослужителей и персонала. Вечером в тот же день сайт РПЦ опубликовал комментарий правового управления, в котором говорится, что муниципальные органы не могут ограничивать право граждан посещать религиозные объекты, так как право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только федеральным законом РФ.