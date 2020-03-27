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Распространение коронавируса нового типа

Крашенинников: за фейки о коронавирусе будет грозить уголовная ответственность

Согласно законопроекту, к которому планируют внести такую поправку, за массовое заражение окружающих, приведшее к смерти двух и более лиц, будет грозить реальный срок - до 7 лет заключения в колонии

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Распространение недостоверных сведений о коронавирусе будет подпадать под действие Уголовного кодекса, такую поправку планируется внести ко второму чтению депутатского законопроекта об ужесточении ответственности за нарушение карантина инфицированными. Об этом сообщил автор законопроекта, глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"Из части 11 статьи 13.15 КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации" предлагается исключить положения об административной ответственности за распространение фейк-новостей, повлекшее тяжкие последствия, поскольку такие деяния будут отнесены к уголовно наказуемым. Новые уголовные нормы планируется внести в законопроект (об ужесточении уголовной ответственности - прим. ТАСС) ко второму чтению, так как в ситуации борьбы с коронавирусом ложная информация дезориентирует граждан и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации", - сказал он журналистам в пятницу.

Согласно законопроекту, к которому планируют внести такую поправку, за массовое заражение окружающих, приведшее к смерти двух и более лиц, будет грозить реальный срок - до 7 лет заключения в колонии.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичРаспространение коронавируса нового типа
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