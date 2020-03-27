Санья первым из городов Китая присоединился к инициативе WWF "города без пластика"

САНЬЯ /Китай/, 27 марта. /ТАСС/. Китайский курортный город Санья в южной провинции Хайнань первым в стране присоединился к инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) "города без пластика". Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан 27 марта между правительством города и представительством фонда в Пекине, сообщает информационный ресурс "Наньхайван".

Документ предусматривает оказание Всемирным фондом дикой природы содействия Санья в его поступательном развитии и достижении цели - "город без отходов". В частности, речь идет о поддержке фондом изучения новых технологий, продвижении образовательных проектов в области экологии, а также совершенствовании административного контроля в вопросах ликвидации отходов.

Соответствующая инициатива была выдвинута WWF в 2019 году. Она нацелена на улучшение экологической ситуации в городах за счет сокращения и отказа от использования одноразовой продукции из пластика и продвижение технологий переработки отходов. Основной акцент делается на продвижение инициативы во всемирно известных мегаполисах и крупных туристических центрах, таких как город Санья. В фонде рассчитывают на то, что к 2030 году к инициативе "города без пластика" присоединится порядка 1 тыс. мегаполисов по всему миру. В настоящее время их около 20.

Власти провинции Хайнань, уделяющие в последние годы огромное значение вопросам экологии, объявили о введении с 1 декабря запрета на производство, продажу и использование широкого перечня одноразовой пластиковой продукции. Прежде всего это касается пакетов и столовых приборов с содержанием полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида, этилвинилацетата и полиэтилентерефталата. В соответствии с постановлением, в дальнейшем власти намерены расширить перечень запрещенных пластиковых предметов.

В январе китайское правительство запустило программу полного отказа к 2026 году от полимеров в ряде сфер бытового применения с постепенным их вытеснением новыми материалами. Власти планируют сформировать диверсифицированную систему контроля за пластиковым мусором, ужесточить режим производства, транспортировки, продажи и утилизации таких товаров. В соответствии с этой программой в крупнейших городах Китая магазины, рестораны, аптеки и прочие места, где ведется обслуживание массового потребителя, уже в 2020 году полностью откажутся от пластиковых упаковок, столовых приборов и соломинок для напитков.