ТАСС в феврале стал самым цитируемым российским информагентством

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало самым цитируемым среди российских информационных агентств в феврале 2020 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало об обыске у российских биатлонистов на ЧМ, о ситуации в сирийской провинции Идлиб. Президент Владимир Путин дал эксклюзивное интервью для спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", - отметили в компании.

Индекс цитируемости ТАСС - 14 684,33, вторую позицию занимает РИА Новости - 13 648,61, далее следует "Интерфакс" - 4 527,52. Среди федеральных газет лидируют "Известия" с индексом 3 107,40, у "Коммерсантъ" - 2 382,29, "Российская газета" - 1 216,60.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 52 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией.