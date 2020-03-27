Экипажам иностранных судов, заходящих в порт Калининград, запретили сходить на берег

КАЛИНИНГРАД, 27 марта. /ТАСС /. Экипажам судов, заходящих в порт Калининград, запретили сходить на берег и контактировать с членами семей. Исключение сделано для судов, осуществляющих каботажные перевозки (перевозки между портами одной страны) на территории РФ, а также для смены экипажей российских судов, прибывших из-за границы, сообщил в пятницу региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

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"При заходе в порт Калининград всем экипажам судов, за исключением экипажей судов, осуществляющих каботажные перевозки на территории Российской Федерации запрещен сход на берег, а также контакт с членами семей. Смена членов экипажей иностранных судов запрещена до особого распоряжения", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что допуск на суда членов государственных контролирующих органов, докеров, агентов, шипчандлеров, сюрвейеров и лиц, связанных с обслуживанием судов "разрешается только после проведения санитарно-карантинного контроля с использованием индивидуальных средств защиты (маски, резиновые перчатки)". Cмена экипажей российских судов, следующих из иностранных портов, разрешена с соблюдением мер предосторожности.

В случае выявления на заходящем в порт судне заболевшего члена экипажа, судовладельцам предписано незамедлительно проинформировать экстренные службы по телефонам. Судно обязано встать на специально выделенную якорную стоянку для снятия заболевшего с борта.

Порт Калининград территориально делится на четыре грузовых района: Калининградский грузовой район, Светловский грузовой район, Балтийский грузовой район, а также удаленный грузовой район Пионерский. Причалы порта, общей протяженностью 17 км, расположены на северной стороне Калининградского морского канала, а также в устьевой части реки Преголя с примыкающими гаванями.

По данным штаба, на 27 марта в области подтверждены восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Одна женщина выздопровела, остальные, включая 13-летнего подростка, вернувшегося из Австрии, остаются в лечебном учреждении. Под медицинским наблюдением остаются 1575 человек, в том числе 21 в специальном учреждении "Паруса надежды".