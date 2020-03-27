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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Италии выздоровела 102-летняя женщина, ранее заразившаяся коронавирусом

Ее выписали из больницы в Генуе

ТАСС, 27 марта. Заразившаяся коронавирусом 102-летняя женщина выздоровела в Италии. Как сообщает в пятницу агентство ANSA, она была выписана из больницы в Генуе (область Лигурия).

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По его данным, пожилую женщину госпитализировали две недели назад с сердечной недостаточностью, проведенный тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Днем ранее из больницы в Римини был выписан 101-летний итальянец, а на прошлой неделе после двух недель борьбы с инфекцией из больницы Бергамо выписали месячного младенца.

В то же время, как сообщает газета La Repubblica, в населенном пункте Предаппио (область Эмилия-Романья) была зафиксирована смерть 26-летнего молодого человека. "Это трагическая демонстрация того, что вирус убивает не только пожилых людей. Поэтому молодые люди должны быть очень осторожны", - приводит издание слова представителя местных властей.

Как отмечают в пятницу итальянские СМИ, число погибших от заболевания медиков достигло 44 человек.

Локальная вспышка коронавируса была выявлена на севере Италии 21 февраля. С начала пандемии число случаев заражения в республике превысило 80,5 тыс., более 8,1 тыс. человек умерли, свыше 10,3 тыс. вылечились. С 10 марта по всей Италии действует жесткий карантин и ограничено передвижение населения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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