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Военные РФ продезинфицировали пансионат для пожилых в итальянском Бергамо

Российские специалисты 27 марта проведут мероприятия санитарной обработки еще одного лечебного учреждения
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© Claudio Furlan/LaPresse via AP

БЕРГАМО, 27 марта. /ТАСС/. Российские специалисты совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекцию пансионата для пожилых людей "Мартино Занки" в пригороде Бергамо. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Всего было продезинфицировано 2 тыс. квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги", - сказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, проведена полная санитарная дезинфекционная обработка пансионата, в которой была задействована бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны.

Также были задействованы расчеты мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолей и авторазливочных станций.

"Сегодня российскими специалистами будут проведены мероприятия санитарной обработки еще одного лечебного учреждения, а на двух будут проведены рекогносцировки", - добавили министерстве.

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ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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