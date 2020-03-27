Аномально холодная погода установится в ЦФО со вторника

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Температура на 2-4 градуса ниже нормы установится в регионах Центрального федерального округа с 31 марта по 2 апреля. Сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

"С 31 марта по 2 апреля в ЦФО установится холодная погода с температурой на 2-4 градусов ниже климатической нормы. Преобладающая температура ночью составит от минус 1 до минус 7 градусов, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов, на юге - до плюс 7 градусов. Ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя. На севере ЦФО местами может установиться снежный покров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похолодание коснется и северо-западных регионов Европейской территории России. Характер погоды 1 и 2 апреля существенно не изменится.