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Распространение коронавируса нового типа

Рослесхоз призывает граждан отказаться от походов в лес в "нерабочую неделю"

Такая мера позволит уберечь леса от пожаров

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Рослесхоз призывает граждан отказаться от походов в лес на следующей неделе, объявленной нерабочей. Это позволит уберечь своих близких от риска заражения коронавирусом, а леса - от пожаров.

"Рослесхоз призывает граждан оставаться дома на следующей неделе, объявленной президентом России нерабочей, поберечь себя, своих близких от коронавирусной инфекции, а природу - от лесных пожаров. Согласно статистике, только 10% лесных пожаров обусловлены природными факторами, 90% возникает по вине человека от костров, брошенной горящей спички, непотушенных окурков", - говорится в сообщении.

По данным Рослесхоза, это чаще всего происходит в выходные дни, в местах проведения пикников, сбора грибов и ягод.

Пожароопасный сезон начался в 25 субъектах РФ в настоящее время: на всей территории Краснодарского края, города Севастополь, Псковской, Брянской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Астраханской, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Калининградской областей, Еврейской АО, Республик Крым, Ингушетия и Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, в 21 муниципальном районе Приморского края, в 2 муниципальных районах Забайкальского края, в 2 муниципальных районах Хабаровского края.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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