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Подсветку зданий Совфеда отключат 28 марта в рамках акции "Час Земли"

Отключение произойдет с 20:30 до 21:30

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Совет Федерации присоединится 28 марта к акции "Час Земли", подсветка зданий будет на время отключена. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Совет Федерации вновь присоединится к акции "Час Земли", которая пройдет в субботу, 28 марта 2020 года. В этот день с 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка зданий Совета Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что тема российского "Часа Земли 2020" - "Каждый может!". "Тысячи людей по всей стране каждый день вносят свой вклад в защиту природы. Всех этих людей объединяет чувство ответственности за благополучие нашей природы и желание ее сохранить", - говорится в сообщении.

"Час Земли" - ежегодное международное мероприятие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Его цель - побудить население планеты бережно относиться к природе и ее ресурсам. В ходе акции ее участники - частные лица, организации, муниципальные и коммерческие учреждения - на один час (с 20:30 до 21:30 по местному времени) выключают свет в жилых зданиях, а также подсветку известных городских построек и памятников (акция не распространяется на уличное освещение, аэронавигационные огни, светофоры).

В России "Час Земли" проводится с 2009 года. В 2019 году в акции приняли участие примерно 30 млн человек в 700 населенных пунктах, включая, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, такие города, как Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Саратов, Мурманск, Краснодар, Калининград.

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