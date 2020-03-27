Театры и музеи Петербурга не будут проводить онлайн-трансляции в нерабочую неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Учреждения культуры Санкт-Петербурга в период выходных дней с 28 марта по 5 апреля будут закрыты. На это время проведение прямых эфиров концертов и постановок будет отменено, сообщил в пятницу на своей официальной странице "ВКонтакте" председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому следующая неделя в РФ будет нерабочей, 26 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о новых мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, в котором запретил прием посетителей в ресторанах и посещение церквей, парков и учреждений культуры в период выходных дней с 28 марта по 5 апреля.

"В соответствии с [постановлением] правительства Санкт-Петербурга на период с 28 марта по 5 апреля вводится запрет на посещение физическими лицами помещений предприятий и организаций за исключением случаев, на которые не распространяется действие [указа президента]. В указе четко обозначены категории работников. Сотрудники учреждений культуры не относятся к этим категориям. В этой связи городские организации сферы будут закрыты. Эти обстоятельства не позволяют нам осуществлять прямые эфиры театральных постановок и концертов, поскольку для артистов и других категорий работников учреждений культуры установлены нерабочие дни", - написал Сузенко.

Он отметил, что онлайн-трансляции учреждений культуры пользуются большой популяностью, и с 21 марта их зрителями стали сотни тысяч человек. Информацию о возможности возобновления прямых эфиров из городских учреждений власти сообщат в течение следующей недели.

Министерство культуры РФ 17 марта распорядилось приостановить допуск посетителей во все подведомственные учреждения культуры. Многие учреждения культуры запустили экспозиции и спектакли в прямом эфире в интернете.