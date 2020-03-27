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Распространение коронавируса нового типа

Какие изменения ввели власти Москвы в режиме повышенной готовности

© Михаил Терещенко/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные меры поддержки в условиях распространения коронавируса. Так, власти предусмотрели следующие изменения в режиме повышенной готовности:

  • С 28 марта по 5 апреля могут продолжать работу салоны связи и зоомагазины.
  • В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включили сжиженный природный газ.
  • Приостанавливается выдача санаторно-курортных путевок, а также организация других аналогичных мероприятий за счет бюджета Москвы. Ранее выданные путевки перенесут на более поздний срок, либо за них выплатят компенсацию.
  • Помимо центров госуслуг "Мои документы" в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и госучреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.
  • Временно запрещается принудительное взыскание у находящихся в самоизоляции граждан задолженности за услуги ЖКХ и связи
Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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