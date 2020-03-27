Какие изменения ввели власти Москвы в режиме повышенной готовности

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные меры поддержки в условиях распространения коронавируса. Так, власти предусмотрели следующие изменения в режиме повышенной готовности:
- С 28 марта по 5 апреля могут продолжать работу салоны связи и зоомагазины.
- В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включили сжиженный природный газ.
- Приостанавливается выдача санаторно-курортных путевок, а также организация других аналогичных мероприятий за счет бюджета Москвы. Ранее выданные путевки перенесут на более поздний срок, либо за них выплатят компенсацию.
- Помимо центров госуслуг "Мои документы" в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и госучреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.
- Временно запрещается принудительное взыскание у находящихся в самоизоляции граждан задолженности за услуги ЖКХ и связи.