Температура воздуха в ЦФО на выходных превысит климатическую норму на 3-8 градусов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Выходные в Центральном Федеральном округе (ЦФО) будут солнечными и теплыми - по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 16 градусов, климатическая норма будет превышена на 3 - 8 градусов, сообщили ТАСС специалисты региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В Рязанской области уже побиты температурные рекорды прошлых лет.

"В [Воронежской области] в субботу и воскресенье без осадков, без ветра, переменная облачность, в обед - солнце, ночью плюс 4, днем - до плюс 15 градусов. Это не свойственная для этого времени погода, сейчас она на 6 - 8 [градусов] выше нормы. Это связано с пришедшим с запада антициклоном", - сказал ТАСС главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков. Аналогичные прогнозы дают синоптики Липецкой, Орловской, Калужской, Брянской областей.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Курской, Тверской и Белгородской областях ожидается потепление до плюс 14-15 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до 2-3 градусов тепла, осадков не предвидится. При этом в Белгородском регионе продолжится подъем и спад уровня воды в реках. "В ближайшие трое суток на реках Белгородской области ожидается чередование подъемов и спадов уровня воды", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Подтоплений придомовых территорий в настоящее время не зафиксировано.

По данным гидрометцентра Ярославской области, в регионе ожидается потепление - температура воздуха ночью составит до плюс 5 градусов, днем столбик термометра поднимется до плюс 14, осадков не ожидается. В соседней Костромской области ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью может опуститься в отдельных районах до 2 градусов мороза, днем в регионе потеплеет до плюс 13. В Смоленской и Ивановской областях до плюс 12 днем, до 1 градуса мороза ночью, без осадков, солнечно.

"В Тамбовской области столбики термометра поднимутся до 16 градусов тепла, это на 3-4 градуса выше климатической нормы, при этом в воскресенье будет даже теплее, чем в субботу", - сказали ТАСС в гидрометцентре региона. В Тульской и Владимирской областях воздух прогреется до плюс 14 градусов днем, плюс 1 градуса ночью, ясно.

В Рязанской области март поставил шесть температурных рекордов. "26 марта [был побит рекорд] 2004 года, [когда воздух прогрелся до] 13 градусов, а в этом году - 16,2. У нас будет тепло и на выходных, до 15 градусов точно", - сказал ТАСС начальник отдела агрометрежима Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Степанов. Он уточнил, что среднемесячная температура по марту на 2-4 градуса будет превышена.