{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Минпросвещения предложит семьям образовательные мероприятия на нерабочей неделе

Вся информация об этом будет публиковаться на официальном сайте ведомства

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения России предложит родителям с детьми на нерабочей неделе дистанционно поучаствовать в образовательных мероприятиях. Педагоги также смогут подключиться к этому процессу, если будет соответствующий запрос, сообщила в пятницу пресс-служба Минпросвещения.

На эту тему
Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

"Полезный контент в дистанционном режиме готовы предоставлять ребятам и их родителям сеть наших детских технопарков "Кванториум", центры поддержки и раскрытия талантов, созданные по модели "Сириуса", центры цифрового образования для детей "IT-куб", созданные в рамках национального проекта "Образование", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что министерство подключит все регионы к проведению просветительских и досуговых образовательных мероприятий в нерабочие дни и на каникулах. Вся информация об этом будет публиковаться на официальном сайте Минпросвещения.

"Важно создать условия, и Министерство просвещения делает все для этого, чтобы семьи провели это время с пользой для детей, вовлекая их в чтение, в развитие творческого потенциала, поддерживая тягу детей к знаниям. Мы уверены, что и педагоги, видя запросы от родителей и детей, несмотря на нерабочие дни, не откажут в помощи желающим организовать полезные для детей мероприятия и задания", - говорится в сообщении.

Кроме того, 28 марта начнется всероссийский онлайн-конкурс для школьников "Большая перемена". Он ориентирован на учеников 8-10 классов и дает возможность каждому ребенку проявить себя, испытания на этом конкурсе учитывают индивидуальность школьника, его уникальные таланты и личные интересы.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Вступило в силу решение о штрафе Facebook за нарушение закона о персональных данных в РФ
Компания оштрафована на 4 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС