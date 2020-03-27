Минпросвещения предложит семьям образовательные мероприятия на нерабочей неделе

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения России предложит родителям с детьми на нерабочей неделе дистанционно поучаствовать в образовательных мероприятиях. Педагоги также смогут подключиться к этому процессу, если будет соответствующий запрос, сообщила в пятницу пресс-служба Минпросвещения.

"Полезный контент в дистанционном режиме готовы предоставлять ребятам и их родителям сеть наших детских технопарков "Кванториум", центры поддержки и раскрытия талантов, созданные по модели "Сириуса", центры цифрового образования для детей "IT-куб", созданные в рамках национального проекта "Образование", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что министерство подключит все регионы к проведению просветительских и досуговых образовательных мероприятий в нерабочие дни и на каникулах. Вся информация об этом будет публиковаться на официальном сайте Минпросвещения.

"Важно создать условия, и Министерство просвещения делает все для этого, чтобы семьи провели это время с пользой для детей, вовлекая их в чтение, в развитие творческого потенциала, поддерживая тягу детей к знаниям. Мы уверены, что и педагоги, видя запросы от родителей и детей, несмотря на нерабочие дни, не откажут в помощи желающим организовать полезные для детей мероприятия и задания", - говорится в сообщении.

Кроме того, 28 марта начнется всероссийский онлайн-конкурс для школьников "Большая перемена". Он ориентирован на учеников 8-10 классов и дает возможность каждому ребенку проявить себя, испытания на этом конкурсе учитывают индивидуальность школьника, его уникальные таланты и личные интересы.