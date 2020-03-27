Волонтеры-медики из Ингушетии помогут жителям Москвы в период пандемии

МАГАС, 27 марта. /ТАСС/. Помощь жителям Москвы в период пандемии коронавируса окажут волонтеры-медики из Ингушетии. Для этого более 10 молодых людей отправятся в столицу, рассказал ТАСС руководитель добровольческого корпуса Ингушетии, председатель Российского союза молодежи Адам Галаев.

"Мы набрали группу из волонтеров-медиков, это более 10 молодых людей, которые отправятся в Москву для оказания помощи жителям столицы в этот сложный период пандемии коронавируса. Именно в Москве самое большое количество инфицированных, и наша, хоть и скромная, помощь не будет лишней. Волонтеры будут оказывать необходимую медицинскую и прочую помощь", - сказал Галаев.

По его словам, остальная группа волонтеров-медиков будет работать в регионе. "Человек 40-50 останутся в регионе и будут проводить обходы домов пожилых людей, многодетных семей, малоимущих", - добавил собеседник ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.