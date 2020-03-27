Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

Учебные заведения

Первые ограничения коснулись школ, кружков, спортивных секций и университетов: школьники и студенты переведены на дистанционное обучение с 21 марта по 12 апреля. При этом детские сады продолжат работу в обычном режиме со свободным посещением.

Магазины

Сергей Собянин постановил закрыть в Москве все непродовольственные магазины в период с 28 марта по 5 апреля. Исключение составят непродовольственные магазины с товарами первой необходимости: в их число входят предметы гигиены для взрослых и детей, средства для стирки, свечи, спички, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Продовольственные магазины и аптеки продолжат работу, могут не закрываться салоны связи и зоомагазины.

Развлекательные центры, рестораны, театры

Все культурно-развлекательные заведения столицы, в том числе и ночные клубы, также закрываются с 28 марта по 5 апреля. Не будут работать детские комнаты. Проведение любых культурных, развлекательных, спортивных, выставочных мероприятий в помещениях и под открытым небом временно приостанавливается. При этом рестораны при гостиницах могут не закрываться с 28 марта по 5 апреля. Работу продолжат столовые, буфеты, кафе и другие предприятия, осуществляющие организацию питания для работников.

Парки

С 28 марта по 5 апреля будут закрыты для посещения ВДНХ, все крупные парки и заповедники Москвы: парк им. Горького, "Царицыно", "Коломенское", "Зарядье", "Сокольники", "Кусково".

Религиозные объекты

Официального запрета нет, но мэр Москвы Сергей Собянин призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов.

Главный раввин России Берл Лазар своим распоряжением закрыл синагогу Московского еврейского общинного центра (МЕОЦ) в столичном районе Марьина Роща, а также в нескольких городах России. Духовное управление мусульман России издало приказ о том, что воскресные школы при мечетях перейдут на удаленное обучение или, если это невозможно, закроются. При этом в Московской cоборной мечети круглосуточно будут читать Коран.

РПЦ не планирует менять порядок богослужений в Москве из-за коронавируса, однако для верующих, решивших в период карантина не посещать храмы, будет организована трансляция богослужения на телеканалах "Союз" и "Спас", а также в социальных сетях.

Сфера обслуживания

Не будут работать заведения, требующие личного присутствия для предоставления услуг, например, салоны красоты, маникюрные кабинеты, спа-центры. При этом услуги в сфере социального и медицинского обслуживания, услуги по уходу за престарелыми, транспортные, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, а также похоронные — по-прежнему будут доступны.

По предварительной записи продолжат работу центры госуслуг "Мои документы", а также все остальные органы власти и госучреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Медицинские учреждения

Поликлиники, больницы, роддома продолжат работу. Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь, в частности при острой боли.

Транспорт

Общественный транспорт продолжит работать, однако отменяется бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и с хроническими болезнями, а также для школьников и студентов. Продажа билетов водителями также будет отменена.

Домашний режим

Мэр попросил людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания соблюдать домашний режим и временно ограничить контакты с другими людьми с 26 марта по 14 апреля. Работники социальных служб будут доставлять на дом продукты и лекарства горожанам старшего возраста и москвичам, имеющим хронические заболевания. При необходимости доставки лекарств, продуктов и решения бытовых вопросов пожилые москвичи могут звонить по номеру 8-495-870-45-09.

Период с 30 марта по 3 апреля ранее был объявлен президентом России Владимиром Путиным нерабочим, но с сохранением зарплаты.

Материальная поддержка

Горожанам старше 65 лет и хронически больным выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей — по окончании домашнего режима при условии его соблюдения.

Школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы.

Временно запрещается принудительное взыскание у находящихся в самоизоляции граждан задолженностей за услуги ЖКХ и связи. Операторы связи обязаны не отключать интернет и телефоны при отрицательном балансе.

Московские медики получат надбавку за работу по борьбе с коронавирусом. Врачи перепрофилированных больниц получат дополнительно по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие работники медучреждений — по 30 тыс. рублей. Молодые специалисты — ординаторы, которых также привлекут к работе, будут получать оклад в размере 90 тыс. рублей.