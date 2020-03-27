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Распространение коронавируса нового типа

Посол США призвал американцев в России зарегистрироваться на специальном сайте Госдепа

На сайте Smart Traveler Enrollment Program можно получить актуальную информацию о возможности вернуться на родину

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан призвал всех находящихся в России американских граждан зарегистрироваться на специальном сайте Госдепа США Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для получения актуальной информации о возможности вернуться на родину.

"Самое важное сейчас - это то, чтобы американские граждане и те, кто хочет покинуть Россию, получали последнюю информацию из посольства США о ситуации с полетами. Самый удобный способ получать самую последнюю информацию - это зарегистрироваться в STEP, - сказал дипломат в пятницу в ходе онлайн-трансляции Американского центра в Москве. - Это позволит нам публиковать раз в день или чаще информацию относительно COVID-19, передвижений и любую другую важную информацию".

Он уточнил, что подробности можно узнать на сайте посольства США в РФ.

Теги
СШАРоссияСалливан, ДжонРаспространение коронавируса нового типа
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