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ПФР досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

Объем перечисленных средств составил 113,2 млрд рублей
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы. Об этом говорится в пресс-релизе фонда, который распространен в пятницу.

"В связи с указом президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель",- говорится в сообщении.

В фонде рассказали, что 26 марта средства направлены "Почте России" и другим доставочным организациям на предоставление выплат в период с 30 марта по 8 апреля. Объем перечисленных средств составил 113,2 млрд рублей, включая 17,7 млрд рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.

27 марта средства в размере 356 млрд рублей перечислены кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также "Почте России" на выплаты с 9 по 12 апреля.

Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 млрд рублей, добавили в ПФР.

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