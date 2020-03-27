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Жительницу Тувы привлекли к ответственности за фейк о смерти студента от коронавируса

Аудиозапись с ложной информацией распространилась в одном из мессенджеров

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Полицейские привлекли к ответственности жительницу Тувы, причастную к распространению фейковой информации о смерти студента первого курса Кемеровского государственного университета от коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-центре МВД России.

Ложная аудиозапись с данной информацией была размещена в одном из мессенджеров. "В результате проведенных мероприятий полицейские установили местную жительницу, причастную к распространению недостоверной информации. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"), - сказали в пресс-центре.

С женщиной провели профилактическую беседу, после которой она извинилась за свой необдуманный поступок. Материалы дела направили в Кызылский городской суд для рассмотрения.

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