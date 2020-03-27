Суд Лондона отклонил требование RT признать незаконным штраф британского регулятора

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Высокий суд Лондона отклонил требование российского телеканала RT признать незаконным штраф в размере £200 тыс. ($245 тыс. по текущему курсу), наложенный на него британским медиарегулятором Ofcom. О решении, принятом в пятницу судьей Джеймсом Дингемансом, сообщило агентство Press Association.

В июле прошлого года Ofcom оштрафовал телеканал, признав, что тот нарушил правила точности и беспристрастности в ряде репортажей и программ, вышедших в эфир в 2018 году и посвященных отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также вооруженного конфликта в Сирии.

Как пишет агентство Press Association, адвокат RT на слушаниях в октябре прошлого года заявил, что своим решением регулятор нарушил право телеканала на свободу выражения мнений. Он также указал на то, что Ofcom не принял во внимание, что при освещении инцидента в Солсбери британские СМИ действовали в русле доминирующих установок. Они заключались в том, что Москва якобы стояла за отравлением осужденного за измену Скрипаля.

Позиция суда

В пятницу судья назвал расплывчатым аргумент RT по поводу доминирующих установок для СМИ. Он также отверг претензии телеканала, что требование в обеспечении беспристрастности противоречило принципу свободе выражения мнений. "Речь не идет о том, что RT не позволили выпустить в эфир те материалы, которые они хотели выпустить про отравление в Солсбери, войну в Сирии или даже про события на Украине. Единственное требование заключалось в том, чтобы в вышедшей в эфире программе RT обеспечил баланс, чтобы гарантировать должную беспристрастность", - приводит его слова Press Association.

В лондонском представительстве телеканала корреспонденту ТАСС не предоставили оперативного комментария.

В прошлом июле после вынесения штрафа телеканал на своем сайте выразил возмущение решением медиарегулятора, который назначил штраф, не дожидаясь решения суда. При этом в RT отметили, что назначенная сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как телеканал обвиняется лишь в недостаточной беспристрастности.

После инцидента в Солсбери, где в марте 2018 года воздействию нервно-паралитического вещества подверглись Скрипали, Ofcom начал 10 расследований в отношении телеканала RT - столько же, сколько за предыдущие 11 лет.

Инцидент в Солсбери

4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.