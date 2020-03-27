Число заразившихся коронавирусом в Бурятии возросло до восьми

УЛАН-УДЭ, 27 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Бурятии увеличилось до восьми, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее в Бурятии зафиксировали два случая заболевания.

"В Республике Бурятия на 22:00 (17:00 мск) 27 марта 2020 года зарегистрированы восемь подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что больные находятся в Республиканской инфекционной больнице. "Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом действий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, всего в стационаре больницы сейчас находится 50 человек. "Из них восемь больных новой коронавирусной инфекцией, тяжелых нет", - добавили в пресс-службе.