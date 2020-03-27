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Несколько регионов Юга России не готовы к началу пожароопасного сезона

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев поручил главам Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя устранить все нарушения

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа не полностью готовы к началу пожароопасного сезона текущего года и должны устранить все выявленные нарушения. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Южного федерального округа.

"Проведенные Минприроды России внеплановые проверки свидетельствуют о неполной готовности органов исполнительной власти субъектов Федерации [Южного федерального] округа к пожароопасному сезону текущего года", - сказал Патрушев. В связи с этим он потребовал от руководителей Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Республики Крым и Севастополя "обеспечить неукоснительное устранение выявленных нарушений".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКраснодарский крайРостовская областьКрымАстраханская областьВолгоградская областьСевастополь
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