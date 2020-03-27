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ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его обращения по ситуации с пандемией

Глава государства предложил экономические и социальные меры, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия распространения коронавируса
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные об увеличении показателя доверия и уровня одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина после его обращения в среду к гражданам в связи с пандемией коронавируса. Соответствующие данные размещены в пятницу на сайте центра.

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"25 марта 2020 года Владимир Путин обратился к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 63,5%. Уровень доверия также вырос и составил 69%", - отмечается в материале.

Также сообщается, что с 16 по 22 марта показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 60,3%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 67% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, 1%.

Глава государства в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В частности, Путин поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, а также в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Также президент объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. При этом в течение следующей недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОпросы общественного мненияРаспространение коронавируса нового типа
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