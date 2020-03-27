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Распространение коронавируса нового типа

Курорты Юга РФ прекращают прием туристов из-за коронавируса, отдыхающих изолируют

Клиентам, которые пользовались услугой предоплаты, вернут деньги

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Крупные горнолыжные курорты и отели и санатории на Юге России приостанавливают прием отдыхающих из-за угрозы распространения коронавируса. Туроператоры рекомендуют гостям, планировавшим отдых в период до 1 июня, перенести его или воспользоваться услугой возврата денежных средств по депозитам, рассказали ТАСС опрошенные эксперты отрасли и власти курортных регионов.

Президент России Владимир Путин 25 марта в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения коронавируса подписал указ, по которому дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлены нерабочими. Эксперты туристической отрасли высказывались, что жители России могут воспользоваться этим, чтобы отдохнуть и направиться в этот период на курорты. В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.

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Не отпуск, а самоизоляция

Власти курортных регионов Юга России подписали соответствующие распоряжения о приостановке бронирований средств размещений. "Мы хотим оградить жителей республики и приезжих от угрозы распространения инфекции и заражения", - написал у себя на странице в Instagram Мурат Кумпилов, глава Адыгеи, которая является популярным местом отдыха благодаря своим памятникам природы, чистому горному воздуху и сравнительно не высоким ценам на туруслуги.

"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отели, санатории, пансионаты и другие средства размещения и объекты отдыха приостановят бронирование и заселение новых гостей. Все, кто в настоящее время уже пользуются гостиничными услугами, имеют право и дальше жить в предоставленном номере. При этом отель обязан обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так как пик туристического сезона на Кубани приходится на летний период, в данный момент эти ограничения в большей степени касаются горнолыжных курортов. Горно-туристический центр "Газпром", курорты "Роза-Хутор" и "Красная поляна" также приостановили прием новых туристов, все развлекательные мероприятия отменены, на их территориях продолжают работать лишь продуктовые магазины и аптеки.

В горно-туристическом центре "Газпром" ТАСС пояснили, что клиентам, которые пользовались услугой предоплаты, вернут депозит, также отдыхающим предлагается перенести даты отдыха на другой срок, а в пресс-службе курорта "Красная поляна" добавили, что перенести бронирование предлагается на любую дату в течение года с сохранением всех условий бронирования, включая даже стоимость проживания. "Гостям курорта, которые в настоящий момент проживают в гостиницах, будут обеспечены все условия для самоизоляции, в том числе питание с доставкой в номер", - сообщили ТАСС в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

Руководитель одного из крупных региональных туроператоров Кубани "Риал-тур" Римма Алексаньянц рассказала ТАСС, что туроператор отменил все запланированные для гостей экскурсии. "Мы дали рекомендации всем, кто сейчас находятся на отдыхе, по возможности возвращаться домой. По бронированиям на поздние даты - мы возвращаем денежные средства клиентам", - сказала она.

В Краснодарском крае создали мониторинговые группы по курортам, в которые войдут представители минкурортов, Роспотребнадзора, властей районов, полиции и казачества, они будут следить за соблюдением запрета на новые заселения в гостиницы и отели на курортах Кубани.

Возможные сложности

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу пояснял журналистам, что отели и базы отдыха будут принимать отдыхающих лишь до 28 марта. Президент ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина пояснила ТАСС, что на данный момент не определена судьба туристов, которые направляются на отдых на курорты, но пока еще не размещены, а находятся в пути."Проблема будет у тех людей, которые сейчас находятся в поезде и едут в Сочи: сейчас никто не понимает, что делать с людьми, которые завтра и послезавтра выйдут из поезда и придут в отель и санаторий, куда у них оформлена путевка. Сегодня средства размещения еще селят, а потом просто перестают селить. Операторы всех обзванивают, отменяют путевки, но не все берут трубки, кто работает, кто опять же в поезде уже едет. Сейчас понимания и четкой какой-то позиции нет", - сказала собеседница агентства.

Юрист Андрей Лухин, занимающийся защитой прав авиапассажиров, уверен, что сложившиеся обстоятельства могут считаться форс-мажором, и потому авиакомпании должны вернуть деньги отказавшимся от ранее запланированных поездок клиентам за билет.

"Необходимо написать в авиакомпанию с просьбой осуществить возврат денег за билеты: я считаю, что это является форс-мажором, ведь поездку осуществить фактически невозможно - в месте назначения будет просто негде жить. Даже если билеты невозвратные, то пассажир может рассчитывать на возврат части стоимости билетов", - сказал он, уточнив, что на возврат денежных средств, возможно, потребуется время, а в случае отказа пассажиры могут обращаться в суды с исками.

Руководитель Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский добавил, что задержки с возвратом денежных средств могут возникнуть и при обращении к отельерам. "Никто препятствовать этому специально не будет, но могут быть обстоятельства, ведь отели в Крыму готовятся активно к сезону и вкладывают все перечисленные деньги в реновацию номеров, закупку комплектующих, продуктов длительного срока хранения (поскольку в это время цены обычно ниже, чем летом). Поэтому могут быть временные затруднения по возврату средств, но гостиницы их решат: никто не хочет нажиться на ситуации, здоровье окружающих - это тема номер один", - пояснил ТАСС Зелинский, отметив, что многие отели в Крыму, так же как и на Кубани, предлагают перебронирование.

В Министерстве курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края ТАСС добавили, что так как ситуация в стране не признана чрезвычайной, все возвраты отельерами будут производиться в соответствии с условиями их типовых договоров с клиентами.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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