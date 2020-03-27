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Роскомнадзор требует удалить фейки о стягивании к Москве Росгвардии в связи с пандемией

В ведомстве уточнили, что уведомления направлены некоторым сайтам в связи с требованием Генпрокуратуры

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от ряда сайтов удаления фейковой информации о стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

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"Администраторам сетевых ресурсов направлены уведомления об удалении противоправной информации [о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии]. По информации правительства Москвы, автотехника используется для перевозки сотрудников Росгвардии для тренировок в рамках подготовки парада Победы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве сообщают, что уведомления направлены ресурсам в связи с требованием Генпрокуратуры РФ, поступившим в Роскомнадзор 27 марта.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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