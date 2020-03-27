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Посольство США изучает возможность организации чартеров для вывоза американцев из России

Посольству известно о том, что 27 марта коммерческие и чартерные рейсы из России могут быть серьезно сокращены или отменены

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Посольство США в Москве думает над возможностью организации чартерных рейсов для вывоза граждан из России. Об этом говорится в размещенном в пятницу сообщении диппредставительства.

"Посольство США в Москве изучает возможность чартерных рейсов", - указали в посольстве.

Как отмечается в сообщении, посольству США известно о том, что 27 марта коммерческие и чартерные рейсы из России могут быть серьезно сокращены или отменены, диппредставительство продолжает отслеживать ситуацию на месте.

"Мы призываем граждан США, желающих вернуться в США, немедленно заняться этим", - указали в посольстве.

Ранее правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

Совместное сотрудничество

Москва и Вашингтон способны вместе преодолевать последствия сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации, заявил Салливан.

"Я знаю, в это трудное время вы можете помочь объединиться и проявить заботу друг о друге. Я много слышал об американцах, которые в моей стране помогают больным и престарелым жителям. И я знаю, что русские - прекрасные люди, они делают то же и здесь. В этой борьбе и американцы, и русские могут сотрудничать, найти поддержку и решение наших общих проблем, в частности в борьбе с этим страшным вирусом", - сказал он.

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СШАРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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