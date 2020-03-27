Глава Минздрава считает, что погода в Москве пока не может препятствовать коронавирусу

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Солнце препятствует распространению коронавируса, однако тех температур, до которых прогрелся воздух в Москве, все равно недостаточно для того, чтобы остановить вирус. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире "КП" .

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня. Этой температуры, которая сейчас установилась на улице, во всяком случае в Москве, не достаточно для того, чтобы прервать распространение коронавируса. Для него оптимальным температурным режимом является в пределах [плюс] 6-8 градусов", - сказал он. Мурашко добавил, что, возможно, говорить о препятствии распространению вируса можно будет, когда воздух прогреется примерно до 23-25 градусов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.