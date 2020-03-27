{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минздрава считает, что погода в Москве пока не может препятствовать коронавирусу

Михаил Мурашко отметил, что говорить о препятствии распространению вируса можно будет, когда воздух прогреется примерно до 23-25 градусов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Солнце препятствует распространению коронавируса, однако тех температур, до которых прогрелся воздух в Москве, все равно недостаточно для того, чтобы остановить вирус. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире "КП".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня. Этой температуры, которая сейчас установилась на улице, во всяком случае в Москве, не достаточно для того, чтобы прервать распространение коронавируса. Для него оптимальным температурным режимом является в пределах [плюс] 6-8 градусов", - сказал он. Мурашко добавил, что, возможно, говорить о препятствии распространению вируса можно будет, когда воздух прогреется примерно до 23-25 градусов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Кузнецова просит организовать проживание студентов-сирот в общежитиях в условиях карантина
Уполномоченный по правам ребенка также просит руководителей регионов обратить особое внимание на организацию работы в учреждениях для детей-сирот с целью недопущения "негативных явлений"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС