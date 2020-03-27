Вступило в силу решение о штрафе Facebook за нарушение закона о персональных данных в РФ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Решение мирового судебного участка Таганского района Москвы оштрафовать Facebook на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных вступило в силу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решение вступило в силу", - сказали в суде.

13 февраля мировой участок Таганского района постановил признать компании Facebook и Twitter виновными по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить каждой их них штраф в размере 4 млн рублей. Компания Twitter ранее обжаловала данное решение.

Административные производства были возбуждены по инициативе Роскомнадзора из-за отказа соцсетей предоставить данные о российских пользователях. Как следует из поправок в российский закон "О персональных данных", которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. В частности, из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.