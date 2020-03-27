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Российским полярникам в Антарктиде запретили посещать коллег

Заболевших новым коронавирусом россиян на станциях в Антарктиде нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. В Антарктиде ввели ограничение на посещение станций - российским полярникам запретили ездить к коллегам, в том числе иностранным. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"На станциях нет карантина, есть взаимный запрет посещения с персоналом других станций, которые находятся неподалеку, в том числе, иностранных. Работа исследователей продолжается, общение происходит при помощи телефона и интернета", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, среди россиян в Антарктиде больных нет. Сроки действия режима пока неизвестны.

Ранее сотрудники круглогодичной антарктической российской станции "Прогресс" решили объявить ограничения на взаимные посещения с персоналом прибывшего в район расположения станции китайского судна "ШиЛонг-2".

В Антарктиде работает порядка 90 станций, в том числе около 50 круглогодичных. Россия имеет в Антарктике пять постоянных научных станций и несколько сезонных. С декабря по февраль (летом) на антарктических станциях находятся около 4,5 тыс. ученых и обслуживающего персонала, с июня по август (зимой) - порядка 1,1 тыс.​

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