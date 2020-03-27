Власти и бизнес помогут школьникам РФ из малообеспеченных семей перейти на "дистанционку"

По подсчетам администрации Санкт-Петербурга, в городе около 15 тыс. школьников не имеют компьютера. Один из вариантов решения проблемы - временно передать в семьи технику, которая есть в наличии у самих школ.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

ТАСС, 27 марта. Компьютеры, планшеты и телефоны с возможностью выхода в интернет станут основными инструментами для дистанционного обучения школьников России. При этом детям из семей, где нет техники и доступа в сеть из-за небольшого достатка или проживания в отдаленных территориях, на время передадут компьютеры и планшеты из школ или помогут с техникой предприятия и меценаты, в регионах также создаются специальные телерадиоуроки и готовы проводить индивидуальные занятия на дому, сообщили ТАСС представители региональных властей и бизнеса.

"Мы понимаем, что таких компьютеров немного, школы не были готовы, что сейчас наступит эра массового дистанционного обучения. Но уже сейчас на администрацию Санкт-Петербурга выходит бизнес, в частности, к нам сегодня обратилась Азербайджанская национальная автономия с предложением купить какую-то часть планшетов и передать их в школы", - сказала вице-губернатор города Ирина Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Гендиректор компании "Марвел КТ" Алексей Мельников также сообщил, что организация откликнулась на призыв властей и закупила для школьников Санкт-Петербурга около 3 тыс. планшетов. Помочь адаптироваться к дистанционному обучению могут и те семьи, в которых есть несколько планшетов, одолжив что-то из техники одноклассникам, считает Потехина.

Министерство образования и науки Татарстана также обратилось к руководителям компаний и всем неравнодушным людям с просьбой внести посильную помощь в создание условий для дистанционного обучения детей из малоимущих семей - приобрести или принести в школы неиспользуемые компьютеры, ноутбуки, смартфоны, гаджеты, оплатить интернет-трафик. В настоящее время муниципалитеты республики собирают информацию по таким семьям.

На помощь предприятий в приобретении техники и подключению к интернету рассчитывают и в Свердловской области. "Мы сегодня работаем с министерством образования, сделали выборку [по семьям, нуждающимся в помощи]. Сейчас готовим рассылку по градообразующим предприятиям с тем, чтобы они взяли эту историю себе на контроль", - сказал журналистам вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Кроме того, свердловские власти выделили 20 млн рублей на проведение скоростного интернета во всех школах региона для комфортного дистанционного обучения. Глава региона Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram, что более 25 тыс. учащихся из 732 школ области столкнулись с проблемами электронного обучения из-за слабого интернета или отсутствия компьютеров. Деньги из резервного фонда правительства региона будут направлены на устранение этих проблем.

Телерадиоуроки и чаты

В Крыму, где около 30 тыс. детей - из малообеспеченных семей, пока нет возможности обеспечить всех учащихся в полном объеме планшетами и компьютерами, поэтому в республике разработали телевизионные и радиоуроки. "В связи с тем, что не все семьи могут себе позволить приобрести дорогостоящий планшет, ноутбук или компьютер, было принято решение о проведении уроков по телевидению и радио, также у учащихся имеются учебники, по которым они занимаются, получив домашнее задание от учителя по телефону", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования региона.

Телерадиопроект "Домашнее задание" действует в республике с 23 марта по 12 апреля, к нему уже подключилась 91 из 435 школ. По телеканалу "Первый крымский" ежедневно показывают уроки по программе подготовки выпускников, в формате радиоуроков проходят занятия по гуманитарным направлениям и для начальных классов.

В Воронежской области работает кол-центр ситуационного центра по поддержке дистанционного обучения, в том числе и для того, чтобы понимать, как каждый ребенок обеспечен техническими средствами. "Если этих возможностей нет, то для каждого ребенка будет обеспечена собственная индивидуальная траектория", - сказала ТАСС пресс-секретарь департамента образования, науки и молодежной политики региона Людмила Сиволдаева.

В Псковской области решают вопрос с помощью мобильных телефонов, которые есть почти у всех, и соцсетей. "Например, в одной из школ в большом поселке Качаново в Палкинском районе создана специальная группа "ВКонтакте", туда сбрасываются все задания, по расписанию как в школе идут уроки, в это время можно задать вопрос учителю. У всех есть телефоны, у родителей, либо у ребенка, есть выход в соцсеть, они оттуда берут задания. У кого нет - родитель приходит в школу и забирает пакет заданий", - рассказали ТАСС представители псковского областного отделения Российского детского фонда.