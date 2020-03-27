Глава комитета Госдумы назвал недопустимым запрет на посещение храмов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Запрет на посещение верующими храмов недопустим и может привести к "отчуждению народа от государства". Такое мнение в пятницу высказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя решение властей Санкт-Петербурга.

26 марта губернатор города Александр Беглов подписал постановление о новых мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции в период выходных дней с 28 марта по 5 апреля. Они, в частности, предусматривают запрет посещения физическими лицами объектов или территорий религиозных организаций, за исключением священнослужителей и персонала.

"После посещения храма люди становятся добрее, человечнее, милосерднее, заботливее друг к другу. Поэтому нельзя запрещать верующим посещать храмы, это может привести к отчуждению нашего народа от государства", - сказал Гаврилов журналистам.

По его мнению, этот вопрос не должен регулироваться "внешними установлениями". "Закрытие храмов в Петербурге - крайне непродуманный вопрос. Рекомендовать гражданам не посещать церковные службы допустимо, но запрещать - нет", - уверен он.

Парламентарий также призвал органы власти "более деликатно" взаимодействовать с традиционными религиозными конфессиями. "Церковь в данной непростой ситуации идет навстречу каждому верующему, например, организованы аудио- и видеотрансляции богослужений, к пожилым людям приезжают священники для осуществления причащения на дому", - отметил Гаврилов.