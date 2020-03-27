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Распространение коронавируса нового типа

Главу департамента образования Нижневартовска уволят за отдых в Таиланде в период пандемии

Первоначально на поступок чиновника обратили внимание пользователи интернета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 марта. /ТАСС/. Глава Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Василий Тихонов сообщил, что намерен уволить директора департамента образования Эдмонда Игошина, отдыхавшего в Таиланде в период пандемии коронавируса, несмотря на рекомендации властей воздержаться от отпуска за границей.

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"В сети распространена информация, что директор департамента образования Нижневартовска [Игошин] скрыл от граждан, когда они его спрашивали, что отдыхал в Таиланде.  Поручаю проверить, когда выехал за границу наш коллега, когда вернулся, насколько выполнил требования ограничительные, которые предусмотрены нормами? И принять жесткие меры, если подтвердится, что человек выехал, когда было рекомендовано не делать этого", - сказала губернатор Югры Наталья Комарова, обращаясь к главе Нижневартовска на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

В свою очередь, Тихонов сообщил, что проверка уже проведена, а решение принято. "Выяснилось, что у господина Игошина был организован отпуск. Вылетел он в Таиланд из Нижневартовска 18 марта. В связи с тем, что он нарушил рекомендации, указания, мной принято решение об увольнении его с должности, которое будет произведено после его выхода с больничного", - сообщил Тихонов.

В Югре в настоящее время зафиксировано четыре случая коронавирусной инфекции, все они завозные: два из Европы, два из ОАЭ. Заразившиеся - жители Сургута, они госпитализированы. По данным департамента здравоохранения Югры, состояние двух из них - удовлетворительное, еще двух - средней тяжести, угрозы их жизни нет, динамика положительная.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округРаспространение коронавируса нового типа
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