Военные специалисты РФ начнут работу в полевом госпитале в Бергамо примерно через неделю

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Часть военных специалистов России в Италии примерно через неделю приступит к работе в полевом госпитале в окрестностях Бергамо (северная область Ломбардия). Об этом рассказал в пятницу в интервью итальянской газете La Repubblica посол РФ Италии Сергей Разов.

"Примерно через неделю часть из них (специалистов - прим. ТАСС) перейдет на работу в полевом госпитале, который к тому времени планируется развернуть в окрестностях города", - отметил Разов и уточнил, что "срок пребывания российских специалистов зависит от характера задач и результатов работы". Дипломат сообщил, что сейчас в Бергамо российские специалисты "приступают к работе, прежде всего, в переполненных домах престарелых", где не хватает медиков, а также существует необходимость в санитарно-эпидемиологической обработке зданий, помещений и транспортных средств.

"Россияне любят Италию и относятся с большой симпатией к итальянцам. Волну эпидемии, захлестнувшую вашу страну, в России воспринимают с сочувствием, выражают солидарность с итальянским народом. Направленная в Италию помощь - еще одно подтверждение такой солидарности", - подчеркнул посол.

Затронув тему возможной отправки новых российских спецбортов в Италию, дипломат сообщил, что "[связанные с этим] вопросы могут быть рассмотрены по согласованию российской и итальянской сторон".