{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Военные специалисты РФ начнут работу в полевом госпитале в Бергамо примерно через неделю

При этом срок пребывания российских специалистов зависит от характера задач и результатов работы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Часть военных специалистов России в Италии примерно через неделю приступит к работе в полевом госпитале в окрестностях Бергамо (северная область Ломбардия). Об этом рассказал в пятницу в интервью итальянской газете La Repubblica посол РФ Италии Сергей Разов.

"Примерно через неделю часть из них (специалистов - прим. ТАСС) перейдет на работу в полевом госпитале, который к тому времени планируется развернуть в окрестностях города", - отметил Разов и уточнил, что "срок пребывания российских специалистов зависит от характера задач и результатов работы". Дипломат сообщил, что сейчас в Бергамо российские специалисты "приступают к работе, прежде всего, в переполненных домах престарелых", где не хватает медиков, а также существует необходимость в санитарно-эпидемиологической обработке зданий, помещений и транспортных средств.

"Россияне любят Италию и относятся с большой симпатией к итальянцам. Волну эпидемии, захлестнувшую вашу страну, в России воспринимают с сочувствием, выражают солидарность с итальянским народом. Направленная в Италию помощь - еще одно подтверждение такой солидарности", - подчеркнул посол.

Затронув тему возможной отправки новых российских спецбортов в Италию, дипломат сообщил, что "[связанные с этим] вопросы могут быть рассмотрены по согласованию российской и итальянской сторон".

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Кузнецова просит организовать проживание студентов-сирот в общежитиях в условиях карантина
Уполномоченный по правам ребенка также просит руководителей регионов обратить особое внимание на организацию работы в учреждениях для детей-сирот с целью недопущения "негативных явлений"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС