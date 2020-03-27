Патрушев назвал угрозой отсутствие в России эффективной отрасли производства медтехники

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Отсутствие в России эффективной отрасли производства медицинской техники представляет значимую угрозу для отечественной системы здравоохранения. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Южного федерального округа.

Он обратил внимание на существующие эпидемиологические угрозы, связанные с распространением коронавируса.

"Не менее значимой угрозой устойчивого функционирования системы здравоохранения является отсутствие в стране эффективной отрасли, специализирующейся на разработке и производстве медицинской техники и изделий", - сказал Патрушев.

Секретарь СБ РФ заметил при этом, что президентом страны Владимиром Путиным неоднократно давались поручения по развитию отечественного производства медицинского оборудования. Кроме того, как отметил Патрушев, соответствующие меры также были предусмотрены в Стратегии развития медицинской промышленности РФ на период до 2020 года.