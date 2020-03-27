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Сообщения о трех "заминированных" в пятницу самолетах оказались ложными

Опасных предметов на борту самолетов не обнаружили

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Все три "заминированных" в пятницу самолета проверены, угроза взрыва не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Все воздушные суда проверены, взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили сообщения о "минировании" рейсов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Москву, а также самолета Москва - Пермь, который во время полета подал сигнал тревоги. Все рейсы благополучно приземлились.

В четверг в России были "заминированы" 14 самолетов. Все борты были проверены, опасных предметов не обнаружено.

Сообщения об угрозе взрывов на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" около 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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Россия
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