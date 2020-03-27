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Распространение коронавируса нового типа

Серию памяток по безопасному поведению при коронавирусе подготовили для россиян

Они содержат советы, как правильно работать из дома, ходить в магазин, пользоваться средствами защиты и не стать жертвой мошенников

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России подготовил для россиян целую серию памяток по безопасному поведению в условиях распространения коронавируса. Они содержат советы, как правильно работать из дома, ходить в магазин, пользоваться средствами защиты и не стать жертвой мошенников.

Работа из дома

При работе из дома специалисты института рекомендуют перенести в домашнюю обстановку некоторые офисные ритуалы, например, перерыв на кофе. Также они советуют выделить зону в квартире исключительно для работы, переодеваться в рабочую одежду, установить для себя определенный распорядок дня и не забывать о физических упражнениях. "Хорошо разбивать рабочий день на временные зоны: "текучка", "работа с коллегами", "серьезная работа", - говорится в памятке.

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Правила кибербезопасности

В связи с распространением COVID-19 активизировалась интернет-преступность. Мошенники, как правило, рассылают письма якобы от Всемирной организации здравоохранения или учреждений здравоохранения с ссылками, которые ведут на зараженные или поддельные страницы в интернете. Кроме того, они предлагают тесты для проверки на коронавирус. В этой связи во ВНИИ ГОЧС советуют ни в коем случае не переходить по ссылке или проверять, куда она ведет. Если это адрес из сервиса коротких ссылок - is.gd, Is.gd, bit.ly и т. д. - письмо надо удалить.

Защита от вирусов в магазинах

В условиях коронавируса специалисты МЧС советуют ходить за продуктами в то время, когда в магазине меньше всего посетителей, и по возможности соблюдать дистанцию в 1 м. В магазине надо использовать медицинскую маску и перчатки, стараться оплачивать покупки картой или приложением на смартфоне. Дома продукты в твердой упаковке необходимо помыть с мылом, протереть кухонные поверхности, куда будут выложены продукты. Тщательно надо мыть овощи и фрукты, для этого можно использовать нейтральное моющее средство.

Для индивидуальной защиты от вирусных инфекций специалисты рекомендуют использовать респираторы (фильтрующие полумаски) классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3. Они классифицируются не только по типу и классу (в зависимости от степени защиты), но и по характеру использования (NR - одноразовое, R - многоразовое использование). Специалисты МЧС рекомендуют приобретать такие средства индивидуальной защиты только в специализированных местах продаж, обращать внимание на маркировку товара, убедиться в его подлинности, изучить сертификат соответствия респиратора требованиям национального стандарта, а также проверить дату изготовления и срок годности.

"При возможном контакте с потенциальным больным рекомендуется применять респираторы классов защиты FFP2 и FFP3 и защитные очки. Данные респираторы обладают эффективностью до 95-99 % очистки от аэрозоля", - говорится в памятке. При непосредственном контакте с больным рекомендуется применять респираторы класса защиты FFP3 и защитные очки. Респираторы целесообразно применять однократно в течение восьми часов.

Безопасность в общественных местах

В общественном транспорте, как и в общественных местах, необходимо надевать медицинскую маску, но она уместна в местах массового скопления людей, но неэффективна на открытом воздухе. Специалисты советуют не прикасаться к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах.

Для дезинфекции рук и лица рекомендуется носить антисептические средства или салфетки, воздержаться от приема пищи на улице и в местах массового пребывания людей. При себе надо иметь одну-две упаковки одноразовых салфеток.

Кроме того, специалисты института подготовили памятки о дезинфекции на предприятиях, ответственности за нарушение режима карантина и о правильной организации обучения ребенка на дому. Памятки размещены на сайте ВНИИИ ГО ЧС.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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