"Аэрофлот" организует специальные рейсы 28 и 29 марта из Берлина в Москву

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Посольство России в Германии совместно с авиакомпанией "Аэрофлот" принимает меры по организации чартерных вывозных рейсов для граждан, желающих вернуться на Родину в свете распространения коронавируса. Полеты по маршруту Берлин (аэропорт Шенефельд) - Москва (Шереметьево) будут осуществлены 28 и 29 марта, говорится в опубликованном в пятницу сообщении российской дипмиссии в ФРГ.

В посольстве уточнили, что приобрести или обменять имеющиеся билеты можно на стойке "Аэрофлота" в берлинском аэропорту "Шенефельд", а также в представительствах авиакомпании на территории ФРГ - в воздушных гаванях в Гамбурге, Ганновере, Дюссельдорфе, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте.

"Гражданам, которые не воспользуются возможностью вернуться в Россию, необходимо принять меры для обеспечения своего нахождения в ФРГ и охраны своего здоровья", - подчеркнули в дипмиссии РФ, рекомендовав следить за информацией, которая публикуется на сайте посольства РФ и на его страницах в соцсетях.

Ранее правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян.