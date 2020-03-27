{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Аэрофлот" организует специальные рейсы 28 и 29 марта из Берлина в Москву

Приобрести или обменять имеющиеся билеты можно на стойке "Аэрофлота" в берлинском аэропорту "Шенефельд", а также в представительствах авиакомпании на территории ФРГ

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Посольство России в Германии совместно с авиакомпанией "Аэрофлот" принимает меры по организации чартерных вывозных рейсов для граждан, желающих вернуться на Родину в свете распространения коронавируса. Полеты по маршруту Берлин (аэропорт Шенефельд) - Москва (Шереметьево) будут осуществлены 28 и 29 марта, говорится в опубликованном в пятницу сообщении российской дипмиссии в ФРГ.

На эту тему
Список вывозных рейсов для россиян

В посольстве уточнили, что приобрести или обменять имеющиеся билеты можно на стойке "Аэрофлота" в берлинском аэропорту "Шенефельд", а также в представительствах авиакомпании на территории ФРГ - в воздушных гаванях в Гамбурге, Ганновере, Дюссельдорфе, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте.

"Гражданам, которые не воспользуются возможностью вернуться в Россию, необходимо принять меры для обеспечения своего нахождения в ФРГ и охраны своего здоровья", - подчеркнули в дипмиссии РФ, рекомендовав следить за информацией, которая публикуется на сайте посольства РФ и на его страницах в соцсетях.

Ранее правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

Теги
ГерманияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ВОЗ: более 100 тыс. людей в мире выздоровели после вызываемого коронавирусом заболевания
Умерли более 20 тыс. человек, уточнил директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС