ВОЗ: более 100 тыс. людей в мире выздоровели после вызываемого коронавирусом заболевания

ЖЕНЕВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек в мире выздоровели после заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сейчас имеется более полумиллиона подтвержденных случаев COVID-19, и более 20 тыс. человек умерли. Это трагические цифры, но давайте также помнить, что в мире более 100 тыс. человек выздоровели", - сказал он.

Глава ВОЗ напомнил, что на создание вакционы от коронавируса нового типа потребуется "по меньшей мере 18 месяцев". В этой ситуации, по его словам, "срочно нужны терапевтические средства для лечения пациентов и спасения жизней". Гендиректор сообщил, что в Испании и Норвегии в ближайшее время начнутся испытания терапевтических средств для лечения COVID-19, уточнив, что это испытания "четырех различных лекарств и комбинациях лекарств". Речь идет об "исторических испытаниях", содействие которым оказывают 45 стран, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.