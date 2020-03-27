Народная артистка России Кларина Шадько умерла в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 27 марта. /ТАСС/. Народная артистка России, актриса Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова, проработавшая в нем около 60 лет, Кларина Шадько умерла на 82-м году жизни в Ульяновске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

"Сегодня после продолжительной болезни ушла из жизни наша муза, величайшая актриса и просто дорогой моему сердцу друг Кларина Ивановна Шадько. Она покинула нас в День театра. Кларина Ивановна отдала сцене Ульяновского драматического театра почти 60 лет своей жизни", - привели слова Морозова в его пресс-службе.

Губернатор добавил, что на ее спектаклях выросло не одно поколение жителей региона. "Кларина Ивановна была учителем для многих артистов, она бережно передала им свои знания, любовь к сцене и любовь к своему зрителю. Кларина Ивановна сыграла более 200 ролей, и в каждом образе она была бесподобна", - добавил Морозов.

Он также уточнил, что, кроме работы в театре, Шадько активно занималась общественной и благотворительной деятельностью. Морозов выразил свои соболезнования родным и близким актрисы.

Кларина Шадько (8 марта 1939 года - 27 марта 2020 года) - народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ (2002), лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" (2014), лауреат главной премии Всероссийского театрального фестиваля имени Н. Х. Рыбакова в Тамбове "Актриса России" (2011), лауреат множества других премий.

В Ульяновском драматическом театре работала с 1962 года. Окончила ГИТИС в 1968 году. Шадько играла роли Хлестовой в "Горе от ума" Александра Грибоедова, няньки Анфисы в пьесе "Три сестры" по Антону Чехову, Фелицаты в спектакле "Правда - хорошо, а счастье лучше" по Александру Островскому и многие другие.