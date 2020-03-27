{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Италия обошла Китай по числу заразившихся коронавирусом

Общее число случаев заражения в стране составило 86 498
Описание
© EPA-EFE/Andrea Canali

РИМ, 27 марта. /ТАСС/. Власти Италии зафиксировали за сутки 969 летальных исходов в результате вызываемого коронавирусом заболевания. Это стало абсолютным антирекордом с начала эпидемии. Последние данные обнародовал в пятницу Департамент гражданской защиты, уточняя, что к летальным случаям были добавлены 50, не учтенных накануне.

На эту тему
ЕГЭ отложен, Борис Джонсон заразился. Главное о коронавирусе за 27 марта

Общее число инфицированных с начала эпидемии превзошло количество заразившихся в Китае и составило 86 498 человек, включая умерших и 10 950 вылечившихся. Прирост по числу новых заражений за сутки - 4 401 человек.

На данный момент первенство по числу заразившихся у США, где выявлен 93 151 случай. Но число умерших там гораздо ниже - 1 382. В Китае, где прирост заражений опустился до нескольких десятков случаев, общее число инфицированных достигает 81 340, из которых 3 292 умерли, а 74 588 - излечились. На втором месте по смертности - Испания, где из 64 059 инфицированных умерли 4 858 человек, вылечились - 9 357.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ВОЗ: более 100 тыс. людей в мире выздоровели после вызываемого коронавирусом заболевания
Умерли более 20 тыс. человек, уточнил директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС