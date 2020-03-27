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Распространение коронавируса нового типа
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В Турции число заразившихся коронавирусом за сутки возросло более чем на 2 тыс.

Общее число заболевших достигло 5698

АНКАРА, 27 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом нового типа в Турции за последние 24 часа увеличилось более чем на 2 тыс. Об этом свидетельствуют данные, которые привел в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа было сделано 7533 тестов, и зарегистрировано 2069 новых случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 17 больных. Теперь общее число умерших достигло 92, а больных - 5698", - сказал министр на пресс-конференции в Анкаре.

По словам Коджи, по меньшей мере 42 пациента вылечились от болезни, вызываемой коронавирусом и были выписаны из больниц.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

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ТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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