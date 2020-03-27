Главу Мурманска выписали из обсерватора после двухнедельного карантина

МУРМАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Главу Мурманска Евгения Никору выписали из обсерватора, где он находился две недели после предполагаемого контакта на шахматном турнире с заразившимся коронавирусом шахматистом из Ирландии.

"Мне кажется, это очень символично, что в день моей выписки из обсервации я принимаю участие во флешмобе #спасибоврачам, который запустила партия "Единая Россия", - написал Никора на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в пятницу и разместил фотографию, на которой он держит лист бумаги с указанным хештегом.

Он также призвал всех жителей Мурманска проявлять ответственность, быть внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких, соблюдать рекомендации, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Никора подтвердил ТАСС, что чувствует себя хорошо и готов приступить к работе. "Два тест-анализа мне провели за время нахождения в обсерваторе, оба показали отрицательные результаты. Я чувствую себя прекрасно, в понедельник уже буду на рабочем месте. Никаких симптомов простуды у меня нет и не было", - сказал глава города.

По информации оперативного штаба региона, в настоящее время в Мурманской области подтвержден только один случай заражения, за прошедшие сутки госпитализированы 12 человек, 66 находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 113 - на обсервации, 1433 - на самоизоляции.