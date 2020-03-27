{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Главу Мурманска выписали из обсерватора после двухнедельного карантина

Он принял участие во флешмобе #спасибоврачам и призвал всех жителей города соблюдать рекомендации, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции

МУРМАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Главу Мурманска Евгения Никору выписали из обсерватора, где он находился две недели после предполагаемого контакта на шахматном турнире с заразившимся коронавирусом шахматистом из Ирландии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мне кажется, это очень символично, что в день моей выписки из обсервации я принимаю участие во флешмобе #спасибоврачам, который запустила партия "Единая Россия", - написал Никора на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в пятницу и разместил фотографию, на которой он держит лист бумаги с указанным хештегом.

Он также призвал всех жителей Мурманска проявлять ответственность, быть внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких, соблюдать рекомендации, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Никора подтвердил ТАСС, что чувствует себя хорошо и готов приступить к работе. "Два тест-анализа мне провели за время нахождения в обсерваторе, оба показали отрицательные результаты. Я чувствую себя прекрасно, в понедельник уже буду на рабочем месте. Никаких симптомов простуды у меня нет и не было", - сказал глава города.

По информации оперативного штаба региона, в настоящее время в Мурманской области подтвержден только один случай заражения, за прошедшие сутки госпитализированы 12 человек, 66 находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 113 - на обсервации, 1433 - на самоизоляции.

Теги
РоссияМурманская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Захарова высмеяла фейки о львах и тиграх, обеспечивающих "карантин" в России
Соответствующую тему поднял пакистанский журналист в ходе брифинга официального представителя МИД РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС