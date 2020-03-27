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Распространение коронавируса нового типа

Собянин попросил москвичей остаться дома с 28 марта по 5 апреля

Глава города отметил, что эта мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции сработает только при условии, что все будут соблюдать рекомендации и не станут покидать квартиры или дачи

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля. Выступление мэра опубликовано в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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"Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии - если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило. Все девять дней надо просидеть дома - в квартире или на даче", - написал мэр.

Он также отметил, что не следует приглашать гостей или же самим ходить в гости. Без крайней нужны не следует посещать магазины.

"Если в эти дни вы находитесь на домашнем режиме, то соблюдайте его максимально строго. Если вы обязаны ходить на работу, ограничьте свой маршрут поездкой туда и обратно.

От каждого из нас сегодня в буквальном смысле слова зависят жизни многих людей. Пожалуйста, оставайтесь дома", - добавил мэр.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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