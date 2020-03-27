{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

ГА ООН провела первое видеозаседание по работе в условиях пандемии. Оно прервалось

Трансляцию конференции восстановили примерно через пять минут

ООН, 27 марта. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН на состоявшемся в пятницу первом в истории виртуальном заседании обсудила функционирование организации в условиях пандемии.

В середине выступления генсека ООН Антониу Гутерриша трансляция конференции, к которой могли подключиться представители всех стран - членов ООН, прервалась, однако примерно через пять минут восстановилась.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Думаю, то, что только что случилось, демонстрирует, как это непросто (наладить работу в условиях дистанцирования - прим. ТАСС). И я благодарен техническому персоналу за их работу", - отреагировал глава организации.

"Мы работаем на большом расстоянии друг от друга, но в то же время я чувствую, что еще никогда мы не сотрудничали так тесно друг с другом", - указал Гутерриш.

С 16 марта все сотрудники ООН в Нью-Йорке, кроме тех, чье присутствие абсолютно необходимо, получили распоряжение работать из дома. В то же время здание организации остается открытым, генсек, как и председатель Генассамблеи Тиджане Мохаммед-Банде, участвовали в трансляции из своих офисов.

ООН на "удаленке"

С момента введения в Нью-Йорке чрезвычайного положения, а также по мере распространения пандемии во все уголки мира ООН пыталась подстраиваться под новые реалии. Изменения касаются практически всех аспектов работы всемирной организации - проведения заседаний, встреч, переговоров, а также несения службы миротворцами.

Председатель Совета Безопасности в марте, постпред Китая Чжан Цзюнь сообщил, что все заседания на данный момент проходят в формате видеоконференции. "Решение о том, может ли проводиться в виртуальном формате голосование по резолюциям, пока не принято, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - У стран разное мнение по тому, насколько такое голосование будет действительным с правовой точки зрения". СБ ООН не проводил голосования уже более двух недель, в то время как в конце месяца Совбез регулярно продлевает ряд резолюций по миротворческим операциям.

Также ООН на данный момент не может осуществлять регулярную ротацию миротворцев, рассказал глава департамента полевой поддержки и заместитель генсека ООН Атул Харе. "На данный момент из 125 тыс. сотрудников миротворческих миссий у нас зафиксировано только четыре случая заболевания благодаря своевременным превентивным мерам, - отметил он. - В то же время мы работаем над усилением медцентров миссий и других мер. Мы решили отложить ротацию военного персонала. Но делается все, чтобы мандат миссий выполнялся".

"Вирус делает еще более важной работу наших гуманитарных сотрудников, поэтому мы призываем всех к организации для них гуманитарных коридоров в местах, где идут конфликты", - добавила заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло.

В остальном все комитеты Генассамблеи ООН функционируют только в формате видеопереговоров. Мероприятия и международные конференции в самой штаб-квартире отменяются или переносятся, пока на неопределенный срок.

Глава департамента глобальных коммуникаций Мелисса Фламинг, со своей стороны, отметила растущий интерес к информационным ресурсам и соцсетям ООН. "Огромное число людей обращается к нам за получением достоверной информации, и я могу вас заверить, что весь мой департамент полностью мобилизован для предоставления всей информации и организации мероприятий по видео", - сказала она.

Теги
Гутерриш, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Захарова высмеяла фейки о львах и тиграх, обеспечивающих "карантин" в России
Соответствующую тему поднял пакистанский журналист в ходе брифинга официального представителя МИД РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС