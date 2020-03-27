ГА ООН провела первое видеозаседание по работе в условиях пандемии. Оно прервалось

В середине выступления генсека ООН Антониу Гутерриша трансляция конференции, к которой могли подключиться представители всех стран - членов ООН, прервалась, однако примерно через пять минут восстановилась.

"Думаю, то, что только что случилось, демонстрирует, как это непросто (наладить работу в условиях дистанцирования - прим. ТАСС). И я благодарен техническому персоналу за их работу", - отреагировал глава организации.

"Мы работаем на большом расстоянии друг от друга, но в то же время я чувствую, что еще никогда мы не сотрудничали так тесно друг с другом", - указал Гутерриш.

С 16 марта все сотрудники ООН в Нью-Йорке, кроме тех, чье присутствие абсолютно необходимо, получили распоряжение работать из дома. В то же время здание организации остается открытым, генсек, как и председатель Генассамблеи Тиджане Мохаммед-Банде, участвовали в трансляции из своих офисов.

ООН на "удаленке"

С момента введения в Нью-Йорке чрезвычайного положения, а также по мере распространения пандемии во все уголки мира ООН пыталась подстраиваться под новые реалии. Изменения касаются практически всех аспектов работы всемирной организации - проведения заседаний, встреч, переговоров, а также несения службы миротворцами.

Председатель Совета Безопасности в марте, постпред Китая Чжан Цзюнь сообщил, что все заседания на данный момент проходят в формате видеоконференции. "Решение о том, может ли проводиться в виртуальном формате голосование по резолюциям, пока не принято, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - У стран разное мнение по тому, насколько такое голосование будет действительным с правовой точки зрения". СБ ООН не проводил голосования уже более двух недель, в то время как в конце месяца Совбез регулярно продлевает ряд резолюций по миротворческим операциям.

Также ООН на данный момент не может осуществлять регулярную ротацию миротворцев, рассказал глава департамента полевой поддержки и заместитель генсека ООН Атул Харе. "На данный момент из 125 тыс. сотрудников миротворческих миссий у нас зафиксировано только четыре случая заболевания благодаря своевременным превентивным мерам, - отметил он. - В то же время мы работаем над усилением медцентров миссий и других мер. Мы решили отложить ротацию военного персонала. Но делается все, чтобы мандат миссий выполнялся".

"Вирус делает еще более важной работу наших гуманитарных сотрудников, поэтому мы призываем всех к организации для них гуманитарных коридоров в местах, где идут конфликты", - добавила заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло.

В остальном все комитеты Генассамблеи ООН функционируют только в формате видеопереговоров. Мероприятия и международные конференции в самой штаб-квартире отменяются или переносятся, пока на неопределенный срок.

Глава департамента глобальных коммуникаций Мелисса Фламинг, со своей стороны, отметила растущий интерес к информационным ресурсам и соцсетям ООН. "Огромное число людей обращается к нам за получением достоверной информации, и я могу вас заверить, что весь мой департамент полностью мобилизован для предоставления всей информации и организации мероприятий по видео", - сказала она.