МИД РФ 27 марта получит списки россиян, которых нужно вернуть на родину

Желающие вернуться должны подать данные о себе в посольства до 14.00 29 марта

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. МИД РФ в пятницу передаст соответствующим ведомствам окончательные списки россиян, испытывающих затруднения с возвращением на родину. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова. "МИД предписано 27 марта передать окончательно сформированные списки для организации содействия выезду российских граждан, находящихся за рубежом, в Россию в случае, если они испытывают затруднения", - сказала она.

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"Они до 27 марта будут переданы соответствующим российским структурам для организации рейсов, которые могли бы вывозить российских граждан", - подтвердила дипломат. До 30 марта министерству предписано направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" информацию желающих вернуться гражданах, добавила Захарова. Для возвращения из-за рубежа россиянам нужно сообщить данные о себе в посольства до 14:00 29 марта, информировала официальный представитель МИД. Она озвучила список стран, в которых находятся соответствующие российские диппредставительства: ОАЭ, Турция, Оман, Азербайджан, Таиланд, ФРГ, Киргизия, Бельгия, США, Нидерланды, Куба, Катар, Ирландия, Таджикистан, Армения, Швейцария, Шри-Ланка, Великобритания, Испания, Белоруссия, Казахстан, Италия, Южная Корея, Узбекистан, Иран, Израиль, Франция, Китай, Япония, Вьетнам. Захарова также сообщила, что находящиеся в Индонезии и Таиланде россияне будут доставлены домой в течение следующей недели. Вывоз россиян из Латинской Америки Рабочая группа по координации возвращения граждан РФ из-за рубежа также активным образом прорабатывает варианты вывоза российских граждан из стран Латинской Америки. "Идет активным образом проработка вариантов вывоза россиян из Латинской Америки. Несколько стран - Бразилия, Чили, Перу, Аргентина - в стадии завершения. Логистика достаточно непростая и в этой связи будет в координации с российскими посольствами приниматься решение о составлении полетного плана", - сказала дипломат. Она добавила, что также рассмотрены вопросы доставки россиян из Индии, Туниса, Молдавии, Черногории, Танзании, Маврикия, Сейшельских островов и других государств. "Работа [по вопросу вывоза россиян] продолжается в круглосуточном режиме", - отметила Захарова. Возможность для иностранцев на въезд в РФ

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