МИД РФ 27 марта получит списки россиян, которых нужно вернуть на родину

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. МИД РФ в пятницу передаст соответствующим ведомствам окончательные списки россиян, испытывающих затруднения с возвращением на родину. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
"МИД предписано 27 марта передать окончательно сформированные списки для организации содействия выезду российских граждан, находящихся за рубежом, в Россию в случае, если они испытывают затруднения", - сказала она.
"Они до 27 марта будут переданы соответствующим российским структурам для организации рейсов, которые могли бы вывозить российских граждан", - подтвердила дипломат. До 30 марта министерству предписано направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" информацию желающих вернуться гражданах, добавила Захарова.
Для возвращения из-за рубежа россиянам нужно сообщить данные о себе в посольства до 14:00 29 марта, информировала официальный представитель МИД. Она озвучила список стран, в которых находятся соответствующие российские диппредставительства: ОАЭ, Турция, Оман, Азербайджан, Таиланд, ФРГ, Киргизия, Бельгия, США, Нидерланды, Куба, Катар, Ирландия, Таджикистан, Армения, Швейцария, Шри-Ланка, Великобритания, Испания, Белоруссия, Казахстан, Италия, Южная Корея, Узбекистан, Иран, Израиль, Франция, Китай, Япония, Вьетнам.
Захарова также сообщила, что находящиеся в Индонезии и Таиланде россияне будут доставлены домой в течение следующей недели.
Вывоз россиян из Латинской Америки
Рабочая группа по координации возвращения граждан РФ из-за рубежа также активным образом прорабатывает варианты вывоза российских граждан из стран Латинской Америки.
"Идет активным образом проработка вариантов вывоза россиян из Латинской Америки. Несколько стран - Бразилия, Чили, Перу, Аргентина - в стадии завершения. Логистика достаточно непростая и в этой связи будет в координации с российскими посольствами приниматься решение о составлении полетного плана", - сказала дипломат.
Она добавила, что также рассмотрены вопросы доставки россиян из Индии, Туниса, Молдавии, Черногории, Танзании, Маврикия, Сейшельских островов и других государств.
"Работа [по вопросу вывоза россиян] продолжается в круглосуточном режиме", - отметила Захарова.
Возможность для иностранцев на въезд в РФ
Представитель МИД РФ уточнила, что члены семьи возвращающихся на родину россиян смогут въехать в страну даже без гражданства РФ по распоряжению правительства, загранучреждения России получили соответствующие инструкции.
"Еще одно распоряжение правительства также скорректировало и нашу работу, и работу российских загранучреждений и перевозчиков <…>. Согласно этому распоряжению были выведены из-под ограничений по недопуску в страну лица, являющиеся, с одной стороны, иностранными гражданами, но при этом являющиеся членами семьи: супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, опекунами, попечителями граждан Российской Федерации", - сказала она.
Помощь со стороны дипломатов
Захарова отметила, что сотрудники российских загранучреждений прилагают максимум усилий, чтобы помочь россиянам, оказавшимся из-за коронавируса в трудной ситуации за рубежом.
"Мы стараемся максимально помочь российским гражданам. Это невозможно сделать на все 100%, но надо к этому стремиться, даже несмотря на очень сложные обстоятельства, в которых оказались как российские туристы, так и те, кто жил или работал в этих странах, а также сами дипломаты", - сказала она.
Захарова отметила, что российские посольства получили конкретные указания по содействию российским гражданам, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации. "Посольства работают в круглосуточном режиме, это же относится к генеральным консульствам и постоянным представительствам. Все их усилия на данном этапе сконцентрированы на разрешении вопросов, связанных с пребыванием на территории других стран российских граждан, которые пока еще не могут вернуться на родину", - добавила она.