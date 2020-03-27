{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

МИД РФ 27 марта получит списки россиян, которых нужно вернуть на родину

Желающие вернуться должны подать данные о себе в посольства до 14.00 29 марта

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. МИД РФ в пятницу передаст соответствующим ведомствам окончательные списки россиян, испытывающих затруднения с возвращением на родину. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"МИД предписано 27 марта передать окончательно сформированные списки для организации содействия выезду российских граждан, находящихся за рубежом, в Россию в случае, если они испытывают затруднения", - сказала она.

На эту тему
Список вывозных рейсов для россиян

"Они до 27 марта будут переданы соответствующим российским структурам для организации рейсов, которые могли бы вывозить российских граждан", - подтвердила дипломат. До 30 марта министерству предписано направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" информацию желающих вернуться гражданах, добавила Захарова.

Для возвращения из-за рубежа россиянам нужно сообщить данные о себе в посольства до 14:00 29 марта, информировала официальный представитель МИД. Она озвучила список стран, в которых находятся соответствующие российские диппредставительства: ОАЭ, Турция, Оман, Азербайджан, Таиланд, ФРГ, Киргизия, Бельгия, США, Нидерланды, Куба, Катар, Ирландия, Таджикистан, Армения, Швейцария, Шри-Ланка, Великобритания, Испания, Белоруссия, Казахстан, Италия, Южная Корея, Узбекистан, Иран, Израиль, Франция, Китай, Япония, Вьетнам.

Захарова также сообщила, что находящиеся в Индонезии и Таиланде россияне будут доставлены домой в течение следующей недели.

Вывоз россиян из Латинской Америки

Рабочая группа по координации возвращения граждан РФ из-за рубежа также активным образом прорабатывает варианты вывоза российских граждан из стран Латинской Америки. 

"Идет активным образом проработка вариантов вывоза россиян из Латинской Америки. Несколько стран - Бразилия, Чили, Перу, Аргентина - в стадии завершения. Логистика достаточно непростая и в этой связи будет в координации с российскими посольствами приниматься решение о составлении полетного плана", - сказала дипломат.

Она добавила, что также рассмотрены вопросы доставки россиян из Индии, Туниса, Молдавии, Черногории, Танзании, Маврикия, Сейшельских островов и других государств.

"Работа [по вопросу вывоза россиян] продолжается в круглосуточном режиме", - отметила Захарова.

Возможность для иностранцев на въезд в РФ

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Представитель МИД РФ уточнила, что члены семьи возвращающихся на родину россиян смогут въехать в страну даже без гражданства РФ по распоряжению правительства, загранучреждения России получили соответствующие инструкции.

"Еще одно распоряжение правительства также скорректировало и нашу работу, и работу российских загранучреждений и перевозчиков <…>. Согласно этому распоряжению были выведены из-под ограничений по недопуску в страну лица, являющиеся, с одной стороны, иностранными гражданами, но при этом являющиеся членами семьи: супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, опекунами, попечителями граждан Российской Федерации", - сказала она.

Помощь со стороны дипломатов

Захарова отметила, что сотрудники российских загранучреждений прилагают максимум усилий, чтобы помочь россиянам, оказавшимся из-за коронавируса в трудной ситуации за рубежом.

"Мы стараемся максимально помочь российским гражданам. Это невозможно сделать на все 100%, но надо к этому стремиться, даже несмотря на очень сложные обстоятельства, в которых оказались как российские туристы, так и те, кто жил или работал в этих странах, а также сами дипломаты", - сказала она.

Захарова отметила, что российские посольства получили конкретные указания по содействию российским гражданам, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации. "Посольства работают в круглосуточном режиме, это же относится к генеральным консульствам и постоянным представительствам. Все их усилия на данном этапе сконцентрированы на разрешении вопросов, связанных с пребыванием на территории других стран российских граждан, которые пока еще не могут вернуться на родину", - добавила она.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Захарова высмеяла фейки о львах и тиграх, обеспечивающих "карантин" в России
Соответствующую тему поднял пакистанский журналист в ходе брифинга официального представителя МИД РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС