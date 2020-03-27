Псковские врачи будут получать по 50 тыс. рублей за борьбу с коронавирусом

ПСКОВ, 27 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области будут выплачивать врачам премии в 15 тыс. рублей за каждого успешно вылеченного пациента. Кроме того, за круглосуточную работу по борьбе с коронавирусом врачи будут получать ежемесячно 50 тыс. рублей, об этом говорится в приказе комитета по здравоохранению Псковской области, опубликованном в пятницу на портале нормативно-правовых актов региона.

"Приказываю работникам медицинских организаций, режим работы которых предполагает круглосуточное нахождение в медицинской организации в целях нераспространения заражения коронавирусной инфекцией, производить ежемесячные стимулирующие выплаты. Врачи будут получать по 50 тыс. рублей, средний медперсонал - 30 тыс. рублей, младший медперсонал - 20 тыс. рублей, водители автомобилей скорой помощи - 20 тыс. рублей", - отмечается в тексте документа.

Кроме того, региональные власти будут выплачивать премии медработникам за каждый выявленный случай заражения коронавирусом, а также за каждого успешно вылеченного пациента. "За своевременное выявление случаев заболевания и принятие мер по изоляции больных - 3,5 тыс. рублей врачам за каждый случай. Премии за каждый случай госпитализации, завершившийся выздоровлением больного - 15 тыс. рублей лечащему врачу за каждый случай, 2,5 тыс. рублей привлеченному среднему медперсоналу", - отмечается в тексте документа. На данный момент в регионе шесть зараженных коронавирусом и 25 человек госпитализировано с подозрением на этот вирус.